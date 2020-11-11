شكرا لقرائتكم خبر عن AMC Entertainment تعرض دور السينما الخاصة بها للإيجار بعد الإغلاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة AMC Entertainment مؤخرًا عن خسارة بلغت 905.8 مليون دولار، بعد إغلاق دور العرض بسبب جائحة كورونا، ويبدو أن المجموعة وجدت طريقًا يمكن أن يعوض بعض الخسارة، وهي تأجير دور العرض على أمل جمع بعض الإيرادات.

وأكد موقع variety أن الإيجار بدأ دون إعلان تسويقي أو إعلان صحفي، وهو أعلى بأربعة أضعاف من المبلغ الإجمالي لإيجارات AMC للمسرح الخاص في عام 2019 بأكمله.

يمكن للعملاء استئجار عرض في أي من غرف العرض البالغ عددها 600 في AMC على مستوى البلاد، والإصدارات الحديثة مثل "Tenet" و"The War With Grandpa" و "Freaky" متوفرة بسعر يبدأ من 149 دولارا، مع اتباع سياسة AMC ، وهي عدم إحضار الطعام والشراب من الخارج والخضوع لفحص الحرارة.

وكانت قد قالت AMC، أكبر سلسلة سينمات في الولايات المتحدة وأوروبا، إنها قادرة على البقاء مفتوحة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصفقة الأخيرة التي أبرمتها مع Universal Pictures، حيث تسمح الاتفاقية التاريخية لشركة Universal بخيار وضع أفلام جديدة على منصات الفيديو بعد 17 يومًا من عرضها علي الشاشة الكبيرة، وفي المقابل تحصل AMC على نسبة من الأرباح الرقمية.

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وقال آدم آرون الرئيس التنفيذي لشركة AMC في بيان: "لحسن حظ AMC ، فإن اتفاقنا الرائد مع Universal Studios الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الصيف يضع AMC في وضع يمكننا من خلاله فتح دور العرض الخاصة بينا عندما يضطر الآخرون إلى الإغلاق".

وأضاف: "نحن مرتاحون تمامًا لعرض أفلام Universal في دور العرض الخاصة بينا، وعلى المنصات الرقمية وذلك لأن AMC ستشارك في الإيرادات المتميزة القادمة مشاهد المنزل".

ويبدو أن المستثمرين حسب موقع hollywoodreporter يشجعون قرار AMC بإبقاء الأضواء مضاءة، حيث ارتفعت أسهم AMC بنسبة 3.15٪ .

جدير بالذكر أنه أكثر من 80٪ من مواقع AMC في الولايات المتحدة مفتوحة، كما تخطط المجموعة لإعادة فتح المزيد من دور العرض، على أمل أن تحصل دور العرض في نيويورك وكاليفورنيا على الضوء الأخضر قريبًا للترحيب بالمشاهدين مرة أخرى.