شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى وجدان تزرق بمولودتها نازلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت النجمة إنجى وجدان مولودتها الجديدة نازلى الوتيدى، ونشرت منذ قليل صورتها من غرفة العمليات عبر حسابها بموقع إنستجرام، وسط العديد من التهانى من جمهورها وعدد من الفنانين وكتبت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رزقني الله اليوم بابنتي نازلي الوتيدي بارك الله فيها".



إنجى وجدان عبر انستجرام

فيما حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة النجمة إنجى وجدان، حيث كتبت الفنانة زينة، قائلة: "ياروحي ألف مليون مبروك حمدالله علي سلامتك انتي ونازلي"، وعلقت علا رشدى: "مبروك إنجى، أخبار رائعة"، كما هنأتها نسرين أمين: "مبروك ألف حمد الله على السلامة".



إنجى وجدان فى غرفة العمليات مع ابنتها نازلى

وكانت أثارت الفنانة إنجى وجدان، قلق جمهورها ومتابعيها بعد نشرها صورة وهى مرتديه ملابس العمليات و كتبت على الصورة "مستعدة "، عبر حسابها على إنستجرام، ولم تكشف عن سبب العملية التي تخضع لها، وتساءلت الفنانة هيدى كرم، قائلة:" عملية إيه"، وكتبت الفنانة شيماء سيف، قائلة:" سلامتك الف سلامة عليكي"، وتساءل متابعيها هل سوف تستقبل مولود جديد لها.

وتستعد إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل "طلعت روحى"، بعد نجاح الجزء الأول، وبدء مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.