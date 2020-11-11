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شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعلن طرح ألبومها الخليجى "مزح".. الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة أنغام، أن العرض الحصرى لألبومها الجديد "مزح"، سيكون اليوم، على روتانا خليجية وكذلك على "يوتيوب"، ويضم مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، "سهم" و "صادق الشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذي يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذي شارك في الألبوم بـ 5 أغنيات وهي : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهي "ثلاث حروف، آخر لقاء، تسلم يدينه" من ألحان "سهم" .
أنغام على تويتر
أما الشاعر الأمير سعود بن عبد الله فيشارك بأغنية "إسمك حبيبي " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " ، فيما يقدم الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، والمستشار تركي آل الشيخ يقدم أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم"، وكذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، بينما تشارك الشاعرة الجادل في أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، وكذلك الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية "أبطي عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "في أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر"، يضم الألبوم 15، أغنية تنوعت مابين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية .
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