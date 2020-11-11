شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بعودة جوني ديب لـ Fantastic Beasts بعد تنحيه بسبب آمبير هيرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق عدد من عشاق النجم العالمي جوني ديب، عريضة لإعادته مرة أخرى لتجسيد شخصية الساحر جيلرت جريندلفالد في سلسلة الإثارة والخيال الشهيرة Fantastic Beasts، بعد استبعاده منذ أيام على خلفية اتهامه بالاعتداء على زوجته السابقة النجمة العالمية آمبير هيرد.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عشاق النجم العالمي صاحب الـ 55 عاماً، قد وقعوا بالفعل على عريضة اعادته مرة أخرى للسلسلة بعد حصد ما يقارب الـ 150 ألف توقيع خلال ساعات للضغط على شركة الإنتاج الشهيرة Warner Bros، للتراجع عن قراراها بتنحيه من السلسلة.

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جوني ديب وأمبير هيرد

ونقلت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، عدد الذين وقعوا بالفعل على العريضة الذين وصلوا لـ 147402 عبر موقع Change.org الشهير، وسرعان ما لقيت العريضة اقبال كبير في الوسط الفني العالمي بعد خسارة ديب قضية التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن.



جوني ديب

وعلي جانب آخر يتوقع مارك ستيفنز، وهو أحد كبار المحامين حسب صحيفة "ذا صن"، أن جوني ديب لن يعمل في هوليوود مرة أخرى بعد استبعاده من سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" وقال ستيفنز: "هذا أمر مدمر لمسيرة ديب، فهو الآن أصبح مذنبا في أنظار الجميع، وسيُعرف عنه إلى الأبد بأنه "ضارب زوجته" السكير ومتعاطي المخدرات، هكذا سيُكتب على شاهد قبره عند وفاته".

كما أكد مارك ستيفنز أن الاستئناف الذي سيقوم به جوني ديب على الحكم الصادر ضده، سيكون "ميؤوسا منه وسيحالفه الحظ السيء"، بحسب تعبيره، وبرر ذلك بأنه "لا يمكن لمحكمة الاستئناف التدخل إلا إذا أخطأ القاضي في القانون، حتى أن محامي ديب لم يتمكنوا من تحديد أي خطأ قانوني"