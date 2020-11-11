شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يواصل النجاح بألبوم "خليك فولاذى" ويتصدر المراكز الخمسة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النجاح يعيشها النجم تامر حسني منذ طرح أغاني ألبوم "خليك فولاذى" الذى يحقق به نجاحًا كبيرًا منذ طرح أغانيه خلال الفترة الأخيرة، حيث تصدرت أغانيه أول أمس قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب من خلال 3 أغانى جاءت بأول 3 مراكز، وذلك فى سابقة هى الأولى من نوعها.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما استمر حتي ظهر اليوم النجم تامر حسني متصدرًا بواسطة 5 أغاني دفعة واحدة أحد المنصات العربية الشهيرة، وجاء الترتيب كالآتي في المركز الأول: "قولني كلام، ثم بألف سلامة، كرهتنى في الحب، فجأة افترقنا، مبطلناش إحساس".



تامر حسنى

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من ناحية أخري تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" بالأمس، والذى طرحها النجم تامر حسنى منذ 3 أيام حاجز 3 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن البومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".

وكان ظهر النجم تامر حسنى فى فرح الفنانة الشابة هنادي مهنا على الفنان أحمد خالد صالح، وقام بغناء أغنيته الجديدة "مابطلناش إحساس".

وتقول كلمات الأغنية: كبرنا وعقلنا مابقاش كلامهم يشغلنا، ولا بنهتم نعرف ناس بتهملنا، كبرنا وفهمنا عرفنا إن الوجع أوقات، بيجى ويمشى بس عشان يعلّمنا، بطّلنا نقيس مقامتنا بعيون الناس، مش كل الناس بتشوف ولا كل الناس تتقاس، بطّلنا نحب زيادة مبطّلناش إحساس، سيبنا اللى بيسيبنا وبطّل بُعده يتعبنا، بقينا مع اللى فاز بقلوبنا وكسبنا، كبرنا فى عينينا ودى الحاجة اللى تعنينا، بقينا ندوس على الأوجاع تعلّينا.