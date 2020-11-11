شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد ليوناردو دى كابريو .. 5 أدوار جعلت أشهر أعزب فى هوليود أسطورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم ليوناردو دي كابريو بعيد ميلاده وسط احتفاء من جانب محبيه ممن تعلقوا به كواحد من أهم الممثلين حول العالم، بسبب موهبته الكبيرة وحسن اختياره لأدوار ستظل عالقة في الأذهان طويلاً، .. وبالتالي في عيد ميلاد أشهر أعزب حالياً في هوليود نتعرض إلى أهم الأدوار التي صنعت أسطورته حيث لم يتزوج إلى الآن، رغم علاقاته الغرامية الكثيرة، وآخرها مع كاميلا مورنو إلا أن أياً علاقة من تلك لم تصل إلى الزواج.



مجموعة من أفلام ليوناردى دى كابريو

Inception

واحد من أهم أدواره العظيمة، حيث صنف الفيلم واحداً من أفضل الأفلام في تاريخ السينما، في رائعة من روائع المخرج كريستوفر نولان، الذى لعبه فيه شخصية رجل يعاني من فقد زوجته المنتحرة بسبب غير مباشر منه، إلا أنه قائد لفريق يستطيع الدخول لعقل الانسان في صورة أحلام، ورغم تعقيد فكرة الفيلم ولكنه حقق نجاحاً كبيراً.

جاتسبي العظيم

فيلم آخر من أفضل أفلام ليوناردو، ورشح للأوسكار عنه، وهو من أفضل أفلام ليوناردو حيث لعب شخصية رجل ثري للغاية، ورغم الثراء الفاحش ولكنه يحاول أن يصل لقلب محبوبته القديمة، وجعل زوجها يتخلي عنها له، ولكن في النهاية تسدل الستار على قصة الرجل الغني، بالموت وحيداً، وسط حالة من التخلي من جانب الجميع.

The wolf of wall street

فيلم آخر من أفضل أفلام ليوناردو في السنوات القديمة، حين جسد فيه قصة شخصية لرجل تمكن من الوصول لثروة كبيرة، في عالم البورصة رغم سنه الصغير، ولكن ذكاءه في التعامل مع القوانين والاستفادة منها جعله يصبح الأغني في عالم البورصة قبل الوقوع في قبضة السلطة.

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Blood Diamond

ناقش الفيلم كيفية معاناة الافارقة في بلادهم فى الاستفادة من الماس أثناء استخراجه ووقوعهم تحت ضغط العصابات هناك واستغلال الغرب بامكاناته لهم، ورغم أنه كان واحد ممن يستغلوا ذلك، ولكنه في النهاية قرر انقاذ أسرة هناك، والوقوف بجانبهم.

Titanic

بالتأكيد حينما نتحدث عن ليوناردو دي كابريو، لا يمكن أن ننسي دوره في فيلم "تيتانيك"، .. والذى صنع اسطورته الكبيرة، في نهاية التسعينات حينما لعب البطولة مع كيت وينسلت.