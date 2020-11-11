شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا سيطرت إريانا جراند على مراكز متقدمة بالـtop 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية إريانا جراند قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات التى أذهلت العالم، فقد استطاعت جراند البالغة من العمر (27 عامًا) أن تتواجد هذا الأسبوع بأغنيتين من ألبومها الجديد الذى يحمل عنوان "Positions" ضمن أول 5 أغنيات "top 5" بقائمة "Billboard’s Global 200 chart".

فقد استطاعت إريانا جراند أن تسيطر على المركز الأول وذلك بأغنيتها "Positions" والتى حققت نجاحًا كبيرًا فور إطلاقها، وكان الكليب الخاص بالأغنية محط تركيز الملايين من شتى انحاء العالم وحصد سلسلة طويلة من عبارات الأشادة والثناء.

كذلك كان المركز الخامس من نصيب إريانا جراند و ذلك بأغنتيها "34+35" وهى واحدة من أغنيات الألبومها الغنائى الجديد الخاص، ومن المتوقع أن تحصد أغنية 34+35 مراكز متقدمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالقوائم المختلفة، حيث تلقط سلسلة طويلة من الإشادات من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء من مختلف الأعمار.

و"Billboard Global 200 Chart" هى قائمة تعرض أفضل الأغانى على مستوى العالم وتستند فى ذلك إلى المبيعات الرقمية والبث عبر الإنترنت من أكثر من 200 منطقة حول العالم ، وتضم عددًا كبيرًا من أهم نجوم العالم ومن أبرزهم كاردى بى و باد بانى وجاستين بيبر ومالوما وذا ويك اند و هارى ستايل وغيرهم الكثيرين .