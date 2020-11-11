شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور بعد النجاح الكبير لحكاية "ربع قيراط": وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة ريهام عبد الغفور عن سعادتها الكبيرة لنجاح حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، التي تجسد بها شخصية "مني" وهي سيدة يتزوج عليها زوجها وتتعرض به للكثير من الصدمات منه بعد طلاقهما، وتصدر أسم المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة الأولي له، وعلقت ريهام علي نجاحه، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "وأما بنعمة ربك فحدث.. الحمد لله #ربع_قيراط".

ريهام عبد الغفور

بعد عرض الحلقة الثالثة حكاية "ربع قيراط" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" تصدر هاشتاج باسم الحكاية تريند تويتر، وتغزل المغردون في أداء أبطال الحكاية، والمباراة التمثيلية التي تجمعهم.

"ربع قيراط" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وبطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد الصاوي، محمد على رزق، سناء يوسف، إبراهيم السمان، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة، محمد رضوان، محمد درويش، محمد الأحمدي، بسمة ماهر، رشا أمين، محمود يسرى عبد المنعم رياض أحمد عثمان.

"ربع قيراط" هى الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا" والتى تمت إضافتها مؤخرا، بعدما تم عرض حكايات العمل الـ6 الأساسيين وهى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، و"لازم أعيش" بطولة جميلة عوض".