شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تغادر مستشفى العزل.. وتؤكد: دخلت بموت وخارجة بفضل الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة نشوى مصطفى، لايف عبر حسابها على فيس بوك، من المستشفى أثناء خروجها وبعد شفائها من فيروس كورونا، موجهًا الشكر لكل الدكاترة والممرضين، قائلة: دخلت هنا وأنا بموت بفضل دعوتكم وفضل الملائكة اللى هنا والدكاترة الحمد الله".

طمأنت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، وقالت نشوى مصطفى على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": قائلة: "لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر، من الموت للحياة، بفضل الله ودعوات حضراتكم والله، وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية واطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة".

كانت الفنانة نشوى مصطفى، قد صدمت جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنانة نشوى مصطفى مستقرة حتى الآن وأنها ما زالت تحت الرعاية، لافتًا إلى أنه يتواصل بشكل يومي مع ابنها للاطمئنان عليها، فهي تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وكانت هناك شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة، وهى الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.