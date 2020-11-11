شكرا لقرائتكم خبر عن "ما ذنب طفلتى؟".. ممثلة تونسية تعلن حملها سفاحا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاقة حب وقعت فيها الممثلة التونسية عائشة بن عطية، والنتيجة حملها سفاحا، "ما ذنب طفلتى أن تطلقوا عليها ابنة حرام؟".

هو ملخص قصة بن عطية التى فاجأت المجتمع التونسى بإعلان حملها في الشهر الرابع من علاقة غير شرعية مؤكدة أن الأمر نتج عن قصة حب تخلى عنها الطرف الآخر، طالبة من المجتمع أن يرحمها هى وابنتها.

ونشرت الممثلة التونسية صورة لها وقالت أنا حبيت راجل وعدنى بالزواج وعشنا قصة حب من طرفى أنا وحملت منه ومنعرفش بش يستعرف ببنتى والا لأ".

حكايات الحب والتحرش في حياة الممثلة التونسية متعددة فقبل 4 أشهر من الآن كشفت عن تعرضها للتحرش من قبل ممثل تونسى كبير فيما نشرت صورة تربطها بـ سفيان غزلانى عارض أزياء ويقيم خارج تونس، فهم وقتها متابعوها أن الأمر يتجه بينهما للارتباط الرسمي.

في الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة..