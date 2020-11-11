صورة| إنجي وجدان ترزق بطفلة وتطلق عليها هذا الاسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رزقت الفنانة إنجي وجدان، منذ قليل، بمولودة أطلقت عليها اسم "نازلي".

ونشرت إنجي، صورة لها داخل غرفة العمليات، وهي تحمل ابنتها وبجوارها زوجها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. رزقني الله اليوم بإبنتي نازلي الوتيدي.. بارك الله فيها".

يذكر أن، آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "ونسني" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد سلطان ومحمود الليثي وهنا غنيم وسارة درزاوي وبسنت شوقي وندى موسى وحازم إيهاب ومحمد عز وماجد المصري وحنان سليمان وسامي مغاوري وأسامة عبد الله ومحمد جمعة ودينا عبد العظيم وعبد الحميد سند ومحمود عبد المغني وإسلام رزة وتوني ماهر وأميرة حافظ ويارا فهمي وعلى سيف وعمر السعيد، ومن تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.