محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طمأنت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها، على حالتها الصحية بعد إعلانها مؤخرًا الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وكتبت نشوى، عبر حسابها على "فيسبوك": "لله الحمد والشكر .. لله الحمد والشكر.. لله الحمد والشكر .. من الموت للحياة .. بفضل الله ودعوات حضراتكم والله .. وبفضل وزارة الصحة المصرية والمستشفيات الحكومية، وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومية". يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى، كانت قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة، حيث أقامت هناك 7 أيام.

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من نشوى مصطفى بعد تعافيها من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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