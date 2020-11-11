فيديو.. نشوى مصطفى توجه الشكر للأطباء من المستشفى بعد تعافيها: "كنت بموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، ظهرت الفنانة نشوى مصطفى بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وظهرت "نشوى" في الفيديو بصحبة عدد من الأطباء، الذين رافقوها في رحلة مرضها، وبدأت حديثها قائلة: "أنا دخلت هنا وأنا بموت، بفضل ربنا وبفضل دعواتكم وبفضل الملايكة اللى موجودين دول كلهم، أنا خفيت".

وقال أحد الأطباء: "اللي حصل ده يعتبر إنجاز من الإنجازات اللي ربنا من علينا بيها، أستاذة نشوى دخلت المستشفى هنا وكانت بتصارع الموت، الأكسجين كان قليل، والمرض كان في حالة نشاط".

وبعدها وجهت نشوى مصطفى الشكر لجميع الأطباء، كما وجه الأطباء لها الشكر، مؤكدين أن الدعم النفسي والمعنوي، كان سببا في تعافيها من هذه الأزمة.

ثم منحها الأطباء هدية رمزية، وهي عبارة عن "تاج" ورقي، وارتدته قائلة: "ده تاج الشطار اللي بيخفوا".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد نقلت للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، منذ أيام، إثر تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ودخلت المستشفى وهي تعاني من نقص في الأكسجين، والتهاب.