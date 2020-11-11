تراند اليوم : نشوي مصطفي تعلن الشفاء من كورونا: من الموت للحياة

طمأنت الفنانة المصرية نشوى مصطفى جمهورها على سلامتها، معلنة عن سلبية المسحة الأخيرة لها لفيروس كورونا المستجد، بعد إصابتها به وعزلها في مستشفى العجوزة خلال الأيام الماضية.

وكتبت نشوى مصطفى على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقالت: “لله الحمد والشكر لله، الحمد والشكر لله الحمد والشكر، من الموت للحياة، بفضل الله ودعوات حضراتكم والله، وبفضل وزارة الصحة المصرية، ومستشفى الحكومة وأطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة”.

وأعلنت ظهورها في “لايف” على “فيس بوك”، أثناء تواجدها في المستشفى، لتطمئن الجمهور على سلامتها، مضيفة: “خمس دقايق وأكون لايف مع حضراتكم من المستشفى”.