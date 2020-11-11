بعد طرحه.. تفاصيل ألبوم أنغام الخليجي "مزح"

طرحت الفنانة أنغام أحدث ألبوماتها الخليجية "مزح" تستعد حاليا ، لطرح الألبوم المنتظر للنجمة " أنغام "، هذا الألبوم خليجي الشكل وسعودي الهوية بعنوان "مزح" من إنتاج وتوزيع شركة روتانا ، يمتاز بزخم كبير وحشد لأفضل الشعراء وأقواهم على الإطلاق وهم نخبة أرباب الكلمة المغناة في السعودية والخليج ، إلى جانب هذا الإبداع قام بصياغة الألحان لهذا الألبوم ملحنين مبدعين مثل : العبقري "سهم" و "صادق الشاعر " الذين شكلا ذائقة المستمعين بقطع وجمل لحنية خاصة أخذت طابع مختلف من خلال إبداعاتهما وأعمالهما المميزة في الساحة الغنائية حاليا.

فمن حيث الكلمات يأتي الشاعر الكبير ومهندس الكلمة سمو الأمير بدر بن عبد المحسن الذي صاغ أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر" . فيما قدّم الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد "5" أعمال وهي : "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاث أعمال أخرى وهي "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان المبدع "سهم" .

أما الأعمال التي صاغها الشاعر الأمير سعود بن عبد الله "إسمك حبيبي " من ألحان "صادق الشاعر، و"غريب" من ألحان "سهم " . كما صاغ الشاعر الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل أغنية "أدور" من ألحان "سهم"، فيما نظم معالي المستشار تركي آل الشيخ أغنية "لايقين عليك" من ألحان "سهم".

كذلك الشاعر " واحد " صاغ أغنية "لا تستغرب" من ألحان "سهم " ، ثم تأتي الشاعرة الجادل في أغنية "ألف آسف" من ألحان "صادق الشاعر" ، كذلك يأتي الشاعر سعود البابطين الذي كتب أغنية "أبطي عليك" ألحان " سهم " والشاعر "قوس "في أغنية "هنا وهناك" ألحان "سهم" ، وأخيراً قدّم الشاعر فهد عافت أغنية "ظل وهجير" ألحان "صادق الشاعر" .

يحتوي الألبوم على "15 “ عمل تنوعت مابين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مفعم بالحب والرومانسية . فيما جاءت

أعمال الألبوم على النحو الآتي : الملحن الشاعر الاغنية صادق الشاعر الجادل الف أسف صادق الشاعر الامير/ سعود بن عبدالله إسمك حبيبي صادق الشاعر الامير/ عبد الرحمن بن مساعد أناني صادق الشاعر الامير/ بدر بن عبد المحسن مزح سهم سعود البابطين أبطي عليك صادق الشاعر فهد عافت ظل وهجير صادق الشاعر الامير/ عبد الرحمن بن مساعد طاولة سهم الامير/ عبد الرحمن بن مساعد ثلاث حروف سهم الامير/ عبد الرحمن بن مساعد أخر لقا سهم الامير/ عبد الرحمن بن مساعد تسلم يدينه سهم الامير/ سعود بن محمد العبدالله الفيصل أدور سهم د.سعود بن عبدالله غريب سهم قوس هنا وهناك سهم تركي آل الشيخ لايقيين سهم واحد لا تستغرب

وقد أعدّت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ، بدعم وتوجيهات الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي ، خطة زمنية لطرح هذا الألبوم بشكل متناسق مع معطيات المتلقين وذلك عبر منافذ متبعة ذات خصوصية وحصرية تامة من خلال "مواقع روتانا الالكترونية والقنوات ذات الصلة ". كما يجدر الذكر أنه سوف يتم بث العرض الحصريّ الأول لفيديوهات الفنانة أنغام عن لأغاني ألبومها الجديد بعنوان " مزح " هذا الأربعاء 11/ 11 الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت السعودية على روتانا خليجية.