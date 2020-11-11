شاهد.. حسين فهمي لـ وفاء الكيلاني : عايز حد يحن عليا

يحل الفنان حسين فهمي ضيفا على برنامج "السيرة" من تقديم وفاء الكيلاني عبر قناة dmc ،يومي الجمعة والسبت في تمام الحادية عشر

مساءً.

يتحدث حسين فهمي خلال اللقاء الذي يتم عرضه على جزئين، عن حياته الشخصية والفنية، وظهر

في إعلان المقابلة وهو يطلق تصريحات مثيرة للجدل، مثل الحديث عن فيلمه "سيدة الأقمار السوداء" ومدى حبه للنساء ورغبته في أن يشعر بالحنان من المحيطين به.

ويمكن مشاهدة الفيديو من