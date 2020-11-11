حرصت الفنانة أصالة، على تقديم التعازي في رئيس وزراء البحرين صاحب السموّ الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليف، وذك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت أصالة صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:"رحم الله صاحب السموّ الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه .. كانت رفعة بلادنا قضيّته وأمان شعبه مبتغاه .. تغمّد الله روحه بالرّحمة والمغفره ويلهم أهله الصّبر والسلوان .. حفظ الله مملكتنا الغاليه قيادة وشعب". قائلة:"رحم الله صاحب السموّ الملكي الأمير خليفه بن سلمان آل خليفه .. كانت رفعة بلادنا قضيّته وأمان شعبه مبتغاه .. تغمّد الله روحه بالرّحمة والمغفره ويلهم أهله الصّبر والسلوان .. حفظ الله مملكتنا الغاليه قيادة وشعب". أعلن المستشار الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء البحريني، صباح اليوم، في إحدى المستشفيات الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، وستتم مراسم الجنازة والدفن بعد وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وستقتصر مراسم العزاء على الأقارب فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تنعى رئيس وزراء البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.