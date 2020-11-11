عرض " اللوكاندة" علي DMC وWATCH iT .. قريبا

يعرض قريبا على قناة dmc ومنصة WATCH iT، مسرحية "اللوكاندة" بطولة وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي ومن إنتاج شركة سينرجي، وزال العرض مستمر حاليا على مسرح الريحاني أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتدور أحداث المسرحية حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في

ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.



"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور،أحمد الطماني، على حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد

فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.