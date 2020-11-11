إنجي وجدان في انتظار مولود جديد

حيرت الفنانة إنجي وجدان جمهورها ومتابعيها علي مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث نشرت صورة لها عبرحسابها الشخصي على "إنستجرام"، وهي على سرير مستشفى.

وعلقت إنجي على الصورة قائلة:

"أقوم بالاستعداد"، ولكن تعليقات أصدقائها المقربين كشفت عن انتظار مولودها الثاني، بعد 4 سنوات من وضع طفلها الأول "إسماعيل".



يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "ونسني" وشارك في بطولته أحمد سلطان ومحمود الليثي وهنا غنيم وسارة درزاوي وبسنت شوقي وندى موسى وحازم إيهاب ومحمد جمعة ودينا عبد العظيم من تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله.



