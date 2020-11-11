غدًا.. بوسي تكشف مشكلتها مع والدها مع منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها الاجتماعي الشهير "معكم"، الفنانة بوسي، لتتحدث معها عن الجدل الذي أثير حولها في الأيام القليلة الماضية حول علاقتها بوالدها.
تذاع الحلقة مساء غد الخميس، على قناة CBCالفضائية، وذلك في تمام الساعة الـ 9 مساءً.
يذكر أن الموسم الجديد من البرنامج ضم لقاءات بارزة لنجومالفن "أحمد السقا، أحمد زاهر، كريم فهمي، محمد عادل، مصطفى قمر، وغيرهم.."، يحمل اللقاء مواقف كوميدية وفنية من حياتهم، بالإضافة إلى كواليس أحدث أعمالهم الفنية ومواقفهم الاجتماعية النادرة.
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