الليلة..الحلقة الثانية من مرحلة النصف نهائيات في The Voice Senior

تُعرض، الليلة، الحلقة الثانية من مرحلة النصف نهائيات كم برنامج المواهب الغنائية الشهير Th Voice Senior، والتي بدأت الأسبوع الماضي، وتم عرضها على قنوات MBC.

تضم لجنة التحكيم 4 من كبار نجوم غناء الوطن العربي

وهم "سميرة سعيد، هاني شاكر، نجوى كرم، ملحم زين"، الذين اجتمعوا للمرة الأولى في النسخة الجديدة من البرنامج Senior، إذ يختص بالمواهب الغنائية بداية من سن الـ 60فمافوق.

يذاع البرنامج يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الـ 8 مساء على قناة MBC وقناة MBC مصر

أتت مرحلة النصف نائيات بعد مرحلتي "الصوت وبس، المواجهة"، والتي سيتم فيها تصفية المتسابقين للوصول بهم إلى المرحلة النهائية للبرنامج والفوز باللقب.