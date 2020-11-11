نشوى مصطفى تتعافى من كورونا

أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تعافي الفنانة نشوى مصطفى من كورونا، بعدما أتت نتيجة تحليلها الأخير "سلبية"، وذلك بعد مايقرب من

أسبوعين من تلقيها العلاج في إحدى مسشتفيات القاهرة.

خضعت نشوى لبروتوكول العلاج بداية من مطلع الشهر الجاري، بعدما

أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، عن إصابتها بالفيروس.

ولم تستجيب نشوى للعلاج المنزلي،وطلبت الذهاب إلى إحدى المستشفيات، لتستجيب وزارة الصحة وتدخل على لإثره المستشفى لاستكمال باقي اجراءات العلاج.