شاهد .. تحول نتيجة فيروس كورنا لـ "بسمة"

تحولت نتيجة تحليل فيروس كورونا للفنانة بسمة من إيجابي إلى سلبي، بعدما أعلنت مؤخرا إصابتها بفيروس كورونا عقب عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت "بسمة" نتيجة التحليل عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "الحمدلله النتيجة اتحولت لسلبية..

الف شكر لك يا رب، شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا.. لكن اكبر شكر لأني الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من اول يوم لحد هذه اللحظة.. يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا.. الحمدلله".

وكان عدد من الفنانين قد اعلنوا اصابتهم بفيروس كورونا عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي، منهم مطرب الراب ويجز، والفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، ومصممة الأزياء ريم العدل، والفنانة زينب غريب، والفنان اسر ياسين.