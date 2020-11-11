صورة.. شقيقة كارمن سليمان نسخة طبق الأصل منها

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة برفقة شقيقتها، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت كارمن على الصورة قائلة "هي رفيقة روحي"، وأبدى ممتابعينها اندهاشهم بالشبه الكبير بينهم وكأنهم توأم. يذكر أن كارمن قد طرحت مؤخراً أغنية "لينا رقصة"، خلال أغسطس الماضي، واقتربت من حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان: على الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي. "لينا رقصة"، خلال أغسطس الماضي، واقتربت من حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات وألحان: على الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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