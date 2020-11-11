تراند اليوم : الضحك هيبقي للركب مع باسم يوسف من جديد – إعرف المواعيد

أعلنت قناة “الشرق للأخبار” التابعة للمؤسسة السعودية للأبحاث والتسويق عن عودة الاعلامي باسم يوسف للظهور عبر الشاشات العربية مجددًا من خلالها.

وكانت القناة قد أعلنت في بيان صادر عن المؤسسة السعودية للأبحاث والتسويق عن قائمة مقدمي برامج القناة وفي مقدمتهم زينة اليازجي، معتز الدمرداش، رشا الخطيب، وهبة جلال.

وأعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن انطلاق “الشرق للأخبار”، وهي خدمة إخبارية عربية جديدة المتعددة المنصات، ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأوضحت المجموعة في بيان أصدرته: “اعتباراً من اليوم، سيتمكن الجمهور في المنطقة من تجربة التغطية الاقتصادية العالمية على قناة الشرق للأخبار والمنصات الرقمية مع تحليل التطورات فور وقوعها”.

قناة الشرق الاخبارية التي ينطلق بثها رسميًا اليوم من دبي هي نتاج شراكة بين مؤسستي “بلومبرج” و”السعودية للأبحاث والتسويق”، وقالت جمانا الراشد، الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في تصريحات صحفية ، أن انطلاقة “الشرق للأخبار” تؤسس لمرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لوسائل الإعلام العربية، مضيفة: “نحن نشهد حاليا مرحلة من التغييرات العالمية التي تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ومواكبة هذه التغييرات تتطلب إدراك الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات والبيانات والشراكات الدولية التي تؤثر فيها.”

وتابعت الراشد في بيان صادر اليوم عبر القناة: “نحن نؤمن بوجوب أن يتمكن الشباب من الوصول إلى محتوى يتمتع بالمصداقية والقدرة على توفير نظرة حقيقية ودقيقة للأحداث بشكل يسمح لهم بامتلاك الأدوات التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم التي ستلعب دورا في تحديد مستقبل العالم العربي، وذلك عبر خدماتنا الرقمية وحضورنا على منصات التواصل الاجتماعي، وسنوفر محتوى قادر على الاستجابة لهذا التحدي”.

