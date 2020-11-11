تراند اليوم : بشرى بعد “أزمة الجونة”: أخوض حربا ضد أعداء النجاح.. شاهد

لا تحب الفنانة المصرية بشرى المناطق الدافئة، أو الألوان الرمادية، لديها استعداد دائم للدخول في معارك من أجل الدفاع عن قناعاتها وفنها.

بدأت بشرى مسيرتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين، إذ شاركت في بطولة فيلم “إسكندرية نيويورك”، واستطاعت أن تعلن عن موهبتها التمثيلية جيدا، وبعد ذلك توالت أعمالها في السينما والدراما التلفزيونية، وأطلق عليها عدد كبير من النقاد لقب “فنانة شاملة”، لأنها تجمع بين القدرة على الغناء والتمثيل.

بشرى للحديث عن أعمالها الفنية القادمة، وحصاد الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتأثير كورونا على الحركة الفنية.

– الفنانة بشرى تسبح في محيط بعيد عن الآخرين.. هل يعجبك هذا الوصف؟

أعجبني جدا، لأنني بالفعل أبحث عن الاختلاف في اختياراتي الفنية، وأحاول خدمة صناعة السينما التي أحبها، ولا أكتفي بدور الممثلة أو المطربة، والاختلاف في حد ذاته نجاح، وأنا عاشقة للتحدي ولا أحب الثبات، لذا أجتهد، ومؤمنة بأن التوفيق بأمر الله سبحانه وتعالى.

ـ وهل ندمت على دخول مجال الإنتاج؟

لم أندم على خوض التجربة، لكن فوجئت بأنني أتعرض لحرب شرسة، لكوني امرأة تحاول اقتحام مجال صعب، ولكن بالصبر وتكرار التجارب، بدأ الجميع يعترف بوجودي، وقدرتي على خوض تجربة الإنتاج.

ـ الإنتاج مغامرة.. فهل خسرت من خوض التجربة؟

خسرت كثيرا، لكن كسبت خبرة، وتعلمت أشياء رائعة جعلتني اليوم فنانة شاملة، ولديها أفكار جريئة للنهوض بصناعة السينما، والارتقاء بذوق المشاهد.

ـ أعداء النجاح.. يشغلون بالك دائما؟

أعداء النجاح يزعجهم نجاحي، ولكن دائما أتحرك بثقة كبيرة من ربنا، ولا ألتفت لهم، لأن النظر للخلف يكلف الإنسان الكثير.

ـ إلى أي مدى أسهمت نشأتك في تكوينك الفني؟

نشأتي في بيت مثقف، ويعرف قيمة القراءة، ووسائل المعرفة جعلتني أمتلك رؤية جيدة، وعلمتني عدم النظر للحياة بعين واحدة.

ـ هل أثرت مهامك الإدارية في مهرجان الجونة على إبداعك الفني؟

يرى البعض أن أعمالي الفنية قليلة، ولكن هذا الأمر متعلق بفلسفتي في اختيار أعمالي.. أحب تقديم أعمال ثرية، وعندما أفشل في العثور على سيناريو جيد أفضل الغياب.. لكن دوري في الجونة السينمائي يعد إضافة قوية لي، ولم يؤثر على مساحة الفن بداخلي.

ـ وماذا عن الغناء؟

سجلت في الفترة الأخيرة عددا من الأغنيات الجديدة، ولكن تراجعت عن طرحها لأنني لست راضية عن مستواها.

ـ وما مشروعاتك الفنية الجديدة؟

مشغولة في الوقت الحالي بتصوير دوري في مسلسل “وادى الجن” من إخراج حسام الجوهري، وتأليف منة إكرام وعمر خالد ومحمد هشام عبية، وهو من بطولة مجموعة متميزة من نجوم التمثيل في العالم العربي، وأتوقع أن تحقق هذه التجربة نجاحا كبيرا.

ـ هل تؤثر المنصات الإلكترونية على دور العرض السينمائي مستقبلا؟

المنصات سلاح ذو حدين، فقد انتعشت في ظل جائحة كورونا والتزام المواطنين بالحجر المنزلي، ولكن في حال الاعتماد عليها سيتراجع دور السينمات، فالمشاهد يحب أن يشاهد الأعمال في منزله ولا يتكلف عناء وتعب الخروج.

ـ ما حقيقة إصابتك بكورونا؟

نعاني من مروجي الشائعات، ولذا نفيت الخبر بنفسي، وحمدا لله أجريت كل الفحوص والتحاليل اللازمة، وجاءت النتيجة سلبية، صحتي بخير والحمد لله، وأتمنى السلامة للجميع، وأن تزول غمة كورونا.

ـ مهرجان الجونة متهم بنشر كورونا بين الفنانين.. ما تعليقك؟

مهرجان الجونة السينمائي قدم دورة ناجحة على كل المستويات، وحقق شهرة عالمية، وكانت إدارة المهرجان حريصة على حماية كل الضيوف، لذا بذلت مجهود كبير لتطبيق الإجراءات الاحترازية،

والتعليمات الإرشادية، وأتمنى الشفاء لزملائي الفنانين ولكل الناس، لكن أرى أن هناك من يتعمد تشويه مهرجان الجونة البريء من أي اتهام.

ودائما أقول كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه، كنت أتعرض للسخرية بسبب ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات بدقة، وعلى كل حال أي شخص ممكن أن يصاب بالفيروس من المواصلات ومن الشارع، فلا داعي لإلقاء اللوم على مهرجان الجونة.

المصدر بواسطة العين الأخبارية.

