تراند اليوم : حد شاف حمو بيكا وهوا بيبوس إيد هاني شاكر : أرجوك سامحني – إتفرج

أكد مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه لم يقصد إهانة الفنان هاني شاكر مشيرًا إلى أنه يعتبره في مقام والده الذي يحبه ويقدره كثيرًا.

أوضح بيكا في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة “ON”، أنه نادم على الخطأ الذي بدر منه في حق الفنان هاني شاكر، وقال: “أنا بعتذر لأستاذ هاني وهفضل أعتذر طول حياتي، عايزه يسامحني ده ربنا بيغفر للعبد يعتبرني ابنه اللي غلط وبيتأسف له ويسامحني”.

أضاف مطرب المهرجانات أن المحامي الخاص به، قدم استئناف بعد الحكم الذي صدر ضد حمو بيكا في قضية النقابة، لافتًا إلى أنه سيحضر جلسة المحاكمة وأنه راضي بقضاء الله إذا تم تأييد حكم حبسه.

أشار حمو بيكا أنه طلب من بعض المعارف المشتركين بينه وبين هاني شاكر أن يتحدثوا معه حول هذا الموضوع ولكنه لم يتلق ردًا حتى الآن.

كانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت بيانا تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهنا بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح نجلته الفنانة هنادي مهنا علي الفنان أحمد خالد صالح.

وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

وأبدي مجلس النقابة اندهاشه من قيام المايسترو هاني مهنا بالاستعانة بحمو بيكا في فرح نجلته وأثار الأمر حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بسجنه.



