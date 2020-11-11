فن ومشاهير

تراند اليوم : تعليق غامض لنوال الزغبي يثير تساؤلات الجمهور – شاهد

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اميرة محمد 0 تبليغ
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نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلقت نوال الزغبى على الصورة قائلا ” الهدوء قوة عظمى ” وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :

قلبي يا قلبي – مشاء الله – بتجننى – قمر

وعلى جانب آخر حققت أغنية “القوية” للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و80 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “القوية” لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، حيث شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.

 


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