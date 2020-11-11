معجبو جوني ديب يطالبون بإعادته إلى Fantastic Beasts 3 عبر تدشين عريضة

رنا صلاح الدين - وقع معجبو النجم الأمريكي جوني ديب بالآلاف على عريضة تطالب بإعادة الممثل إلى بطولة سلسلة أفلام Fantastic Beasts بعد طرده المثيرة للجدل في نوفمبر.

طُلب من نجم هوليوود التنحي عن تجسيد شخصية جريندل فالد في سلسلة أفلام الروائية وكاتبة السيناريو جي كي رولينج الخيالية، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا دعوى تشهير مرفوعة ضد صحيفة ذا صن.

اتخذ ديب، البالغ من العمر 57 عامًا، إجراءات قانونية بعد أن وصفته الصحيفة البريطانية بأنه "زوج عنيف" في إشارة إلى زواجه المرير والذي لم يدم طويلًا من الممثلة آمبر هيرد.

ديب

أدت التداعيات اللاحقة إلى انفصال الممثل عن شركة وارنر برذرز، وسلسلة Fantastic Beasts - التي يُحتمل أن تكون الأولى في سلسلة من الضربات المتوقعة على حياته المهنية في السينما - مما دفع المعجبين معجبيه إلى إطلاق عريضة عبر الإنترنت للدفاع عنه.