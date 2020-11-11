أنجلينا جولي مع ابنتها بالكمامة في أحد مقاهي لوس أنجلوس.. صور

رنا صلاح الدين - حصلت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي الحائزة على جائزة الأوسكار وابنتها الصغرى فيفيان على مشروبين في مقهى ستاربكس في لوس أنجلوس يوم الاثنين.

حرصت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا والفتاة البالغة من العمر 12 عامًا، المولودة في فرنسا على حماية أنفسهما والآخرين من فيروس كورونا من خلال التزامها بارتداء الأقنعة.

كان غافن نيوسوم حاكم كاليفورنيا، قد ألزم مواطني وسكان الولاية بوجوب ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة، ابتداء في 18 يونيو

يُشار إلى أن معدل ارتفاع فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد أخذ في الزيادة، وكان هناك أكثر من 323 ألف حالة مؤكدة في لوس أنجلوس مما أدى إلى 7177 حالة وفاة حتى يوم الثلاثاء - وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

بدت أنجلينا أنيقة في بالطو لويس فيتون الكلاسيكي الذي ارتدته فوق فستان أسود وشرائح وحذاء بقيمة 675 دولارًا.