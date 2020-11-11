بعد نجاح فيلم "الصندوق الأسود".. منى زكي تستعد لفيلم جديد

رنا صلاح الدين - بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمها الجديد "الصندوق الأسود" وتحقيقه أعلى الإيرادات اليومية متفوقا على كل الأفلام المعوضة، تستعد النجمة منى زكى لفيلم جديد.

وتعقد النجمة المصرية جلسات عمل حاليا مع المخرج هانى خليفة، للاتفاق على الخطوط العريضة والتفاصيل النهائية للعمل قبل انطلاق تصويره.

ومن المقرر أن تبدأ منى زكي تصوير الفيلم الجديد بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل "تقاطع طرق" للمخرج تامر محسن.

يذكر أنه يعض لمنى زكي حاليا في السينمات فيلم "الصندوق الأسود"، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه وحتى الأن، ويشاركها بطولته كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وهو من تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخاج محمود كامل.