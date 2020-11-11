إصابة الممثل ريتشارد شيف وزوجته شيلا كيلي بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، انضم الممثل الحائز على جائزة إيمي، ريتشارد شيف إلى القائمة المتنامية للوجوه الشهيرة التي أصيبت بفيروس كورونا على نطاق واسع.

غرد نجم The West Wing البالغ من العمر 65 عامًا يوم الثلاثاء بأنه وزوجته شيلا كيلي، 59 عامًا، مصابان بمرض كوفيد 19. وقال "في يوم الانتخابات جاء اختبار إيجابي. لقد كان هذا الأسبوع الأكثر غرابة في حياتنا".

قام شيف، الذي اشتهر بأداء دور توبي زيجلر والحائز على جائزة إيمي في برنامج The West Wing، بنشر الأخبار للجماهير عبر موقع تويتر، مشيرًا إلى أنه أثبت إصابته بفيروس كورونا الجديد في اليوم الذي أدى فيه واجب الانتخابات.

وأكد شيف (65 عاما) أيضا أن زوجته وزميلته نجمة برنامج "ذا جود دكتور" كيلي (59 عاما) أثبتت إصابتهما بالفيروس. وكانت كيلي، التي ظهرت في كل من "LA Law" و"Sisters"، قد أكدت تشخيصهما عبر أنستجرام، واصفة فيروس كورونا بأنه "حشرة غامضة".