صديقة أرجون رامبال غابرييلا ديميتريادس تصل إلى مكتب "المخدرات" لاستجوابها

رنا صلاح الدين - بعد أن أجرى مكتب مكافحة المخدرات عملية تفتيش في منزل النجم الهندي ارجون رامبال، استدعته الوكالة هو وصديقته جابريلا ديميترياديس لاستجوابهما يوم الأربعاء. في الوقت الذي تم ضبط بعض الأدوات الإلكترونية واستجواب سائقه أيضًا.

وفي الشهر الماضي، اعتقل رجال مكافحة المخدرات شقيق غابرييلا أجيسيلاس ديميترياديس في منتجع في لونافالا، حيث كان يقيم مع خطيبته. وفق مزاعم أنه كان على اتصال بباعة المخدرات الذين زودوا شقيق ريا شاكرابورتي وآخرين بمواد مخدرة، وقد ألقي القبض عليهم في قضية سوشانت سينغ راجبوت.

وقال ضابط في الهيئة إنه تم التحفظ مادة لزجة سوداء اللون تزن 0.8 غرام. كما عُثر على أقراص البرازولام في عملية تفتيش في مقر إقامته في خار.

وأضاف "ديمترياديس كان يتاجر في مجموعة متنوعة من المخدرات. وأظهرت الأدلة أنه كان على اتصال مع ديبيش ساوانت وصموئيل ميراندا، اللذين يرتبطان بالمتهمين ريا وتشيك شاكرابورتي".

يُشار إلى أنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، اتخذ مكتب المخدرات الوطني إجراءات صارمة ضد تعاطي المخدرات في بوليوود.

وألقي القبض على ريا بتهمة شراء المخدرات لسوشانت، وأُفرج عنه بكفالة بعد أن أمضى ما يقرب من شهر في السجن. كما طُلب من كبار النجوم من بينهم ديبيكا بادوكون وسارة على خان وشرادها كابور وراكول بريت سينغ الانضمام إلى التحقيق وتم ضبط هواتفهم.

في وقت سابق، كانت ممثلة بوليوود كانغانا رانوت قد وصفت بوليوود بأنها "مزراب" وادعت أن 99٪ من الناس يشاركون في تعاطي المخدرات. في سبتمبر، اعترضت جايا باتشان على تصوير صناعة السينما على أنها وكر للرذيلة، وقالت في خطابها أمام البرلمان: "الناس في صناعة الترفيه يتعرضون للجلد من قبل وسائل التواصل الاجتماعي".