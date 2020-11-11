وعد لـ أنغام: مبروك على القنبة اللي نزلتيها

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة السعودية وعد عن إعجابها الشديد بألبوم الفنانة أنغام الخليجي الجديد، والذي يحمل اسم "مزح".

الفنانة السعودية وجهت تهنئة لأنغامن على حسابها الخاص على موقع "تويتر"، حيث كتب: " مبروك يا أنغام علي القنبلة اللي نزلتيها ايش اللي عملتي فينا".

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد طرحت اليوم الأربعاء، ألبومها الخليجي الجديد، والذي يحمل اسم "مزح"، على تطبيق "ديزر".

الفنانة المصرية نشرت مقطع فيديو مجمع لأغانى الألبوم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "تقدروا تسمعوا ألبوم #مزح دلوقتي على ديزر.. لينك الالبوم على ديزر في البايو".

وألبوم "مزح" هو ألبوم خليجي الشكل سعودي الهوية، وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

وتتعاون أنغام في الألبوم مع عدد من كبار لشعراء والملحنين، مثل سهم، وصادق الشاعر، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وغيرهم.