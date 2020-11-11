بالفيديو.. نصر محروس لبهاء سلطان: ليه تخلي العمر يجري؟

رنا صلاح الدين - تحدث المنتج نصر محروس عن خلافاته مع المطرب بهاء سلطان، والتي أكد أنها تعود لعدم التزام بهاء مع شركته الإنتاجية التي كانت وراء اكتشافه وشهرته.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "شوتايم" على قناة "cbc"، تقديم الإعلامية هبة الأباصيري: "بهاء لازم يحترم الشركة ويديها حقوقها، جه من ورا الشركة وقدم تترات مسلسلات وقدم أغاني سينجل إحنا منعرفش حاجة عنها، مش بتشوفيه في برامج؟ مش بيكسب منها؟، الإعلان بتاع بنك مصر أنا مقولتلوش لأ".

وأوضح: "الناس فاكرة إني مش عايز بهاء يغني، وأنا لا أملك في إنه يغني أو ميغنيش، أنا مش ضد بهاء سلطان، بهاء مثلا غني في برنامج «صاحبة السعادة»، وحصل على 400 ألف جنيه، ومحدش خد باله إن عقدي معاه فيه واجبات وحقوق، فيه مصاريف إنتاج، تدوير على الأغنية، المفروض الشركة ليها نسبة 50 % تاخدها، وكل طرف ليه حقوق وواجبات، هو ده سبب خلافي مع بهاء سلطان".

وتابع: "بهاء عليه 4 أغاني في الألبوم اللي كان أخير معايا، وكان المفروض يعيدها، وكمان عليه فلوس الأغاني والنسبة دي، مكانش ينفع إنه يمشي كده من الشركة، مش فيه حقوق يديها وبعدين يمشي، هو ينفع يمشي كده؟ ويروح يمضي مع شركة روتانا، وهو عنده مشاكل قانونية مع شركة أخرى، واستغربت روتانا كمان الصراحة، إزاي يمضوا معاه وهو لسه على قوة شركة تانية وعنده مشاكل معاها؟".

نصر محروس وجه رسالة عتاب إلى بهاء سلطان: "ليه تخلي العمر يجري؟ وليه تعمل مشاكل؟ ماتخش تعمل الشغل اللي عليك وتمشي".