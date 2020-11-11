أنغام تطرح ألبومها الخليجي "مزح".. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - طرحت الفنانة المصرية أنغام ألبومها الخليجي الجديد، والذي يحمل اسم "مزح"، اليوم الأربعاء، على تطبيق "ديزر".

الفنانة المصرية نشرت مقطع فيديو مجمع لأغانى الألبوم، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "تقدروا تسمعوا ألبوم #مزح دلوقتي على ديزر.. لينك الالبوم على ديزر في البايو".

وألبوم "مزح" هو ألبوم خليجي الشكل سعودي الهوية، وهو من إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

وتتعاون أنغام في الألبوم مع عدد من كبار لشعراء والملحنين، مثل سهم، وصادق الشاعر، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وغيرهم.