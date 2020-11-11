الإخوان "الخوارج".. موضوع خطبة الجمعة بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار جهود السعودية المتواصلة لمحاربة تنظيم الإخوان، قررت المملكة تخصيص خطبة الجمعة المقبلة للتحذير من خطر الجماعة الإرهابية.

يأتي هذا غداة إصدار هيئة كبار العلماء في السعودية، بيانا، أكدت فيه أن "جماعة الإخوان تنظيم إرهابي لا تمثل منهج الإسلام"، ودعت الجميع إلى "الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".



وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان أصدرته الأربعاء، إن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وأنهم من الخوارج.

كما تضمن التوجيه قراءة بيان هيئة كبار العلماء كاملاً أثناء الخطبة.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على أهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع.

كما تأتي تلك الخطوة أيضا استمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف وتبصير الناس بخطر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات، تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وأكدت هيئة كبار العلماء، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، "أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب."

وقال البيان: "إن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة".

وبين أن "في طليعة هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الإخوان، فهي جماعة منحرفة، قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد، ووصف المجتمعات الإسلامية بالجاهلية".

وأشار كبار العلماء في بيانهم إلى أنه "ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئاً بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فساداً مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم.

ودعا كبار العلماء في السعودية الجميع إلى "الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.".