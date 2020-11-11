الإمارات تُدين هجوم جدة.. نتضامن مع السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات، الأربعاء، بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، غرب السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكانت عدة دول عربية وأجنبية أدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة جدة السعودية، مؤكدين دعم إجراءات السعودية لحماية أمنها.



وأدانت سفارات فرنسا واليونان وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في السعودية، الأربعاء، الهجوم الذي وقع في مدينة جدة، معتبرين أنه "مخزٍ وليس له أي مبرر"

كما أدانت مصر الهجوم الإرهابي في جدة، مؤكدة وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقراراها.

وكانت سلطات الأمن السعودية فرضت، طوقا أمنيا على محيط مقبرة لغير المسلمين في جدة، بحسب قناة الإخبارية السعودية.

وأشارت القناة إلى أن الحالة وذلك بعد أنباء عن حادثة في المقبرة، بحسب القناة السعودية، التي عرضت لقطات للمنطقة المحيطة بها.

و أعلنت السعودية، وقوع حادثة اعتداء أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم الأربعاء حادثة اعتداء جبان أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة.

وأضافت أن الحادث نتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.

وقال المُتحدث الإعلامي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، إن الجهات الأمنية باشرت حادثة الاعتداء الجبان، وبدأت التحقيقات.