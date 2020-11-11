شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسرحية " على بابا والأربعين حرامى " لـ "افتح يا سمسم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غير الدكتور الفنان حسن خليل اسم المسرحية التي سيقدمها علي مسرح البالون بالفرقة القومية للفنون الشعبية من " على بابا والأربعين حرامي " إلي " افتح يا سمسم "ويجري حاليا بروفاتها بشكل مكثف لتكون جاهزة للعرض قريبا وتصويرها وعرضها أون لاين.



بروفات افتح يا سمسم

العرض يتناول بصورة غنائية استعراضية قصة " علي بابا والأربعين حرامي "برؤية جديدة للفنان الدكتور حسن خليل تحمل الكثير من المعاصرة مع الحفاظ علي الأصالة والتيمة الشعبية لقصة علي باب والأربعين حرامي وسيقوم ببطولته أعضاء الفرقة القومية بمشاركة الفنان هاني النابلسي مدير الفرقة الذي سيقدم أحد الأدوار الرئيسية في الصورة الغنائية الاستعراضية وهو دور " قاسم " شقيق علي بابا .



الدكتور حسن خليل اثناء البروفات

مخرج أوبريت " علي باب والأربعين حرامي " هو الدكتور حسن خليل أحد مؤسسي الفرقة القومية للفنون الشعبية وهو مدرب ومصمم رقصات شارك وصمم استعراض "صغيرة علي الحب " وقام بدور الصياد أمام سعاد حسني ، وهو حاصل على الدكتوراه و صمم استعرضات لأفلام عديدة منها "العتبة جزاز" و"مبروك جالك ولد" و"الظريف والشهم والطماع" و" تمر حنة " و" الزوجة الثانية " وعاش لفترات طويلة خارج البلاد لمشاركته في لجان تحكيم مسابقات وتنظيم دورات تدربية للرقص وتدريس في أكاديميات دولية .



بروفات المسرحية الغنائية الاستعراضية افتح يا سمسم

أما قصة " علي بابا والأربعين حرامي " فهي إحدى أشهر القصص والشخصيات ذات الملامح الشرقية، وهي إحدى القصص الخيالية المعروفة التي الهمت الكتاب والفنانين في أنحاء العالم ، و تدور أحداث القصة حول حطاب عربي بسيط يدعى علي بابا يسمع بالصدفة كلمة السر التي تفتح باب المغارة التي يخبئ بها عصابة لصوص كنوزهم ، وبفضل كلمة السر افتح يا سمسم تمكن علي بابا من الحصول على الكنوز المخبأة في المغارة ، وبات أسمه علامة على اللصوصية في إنحاء المعمورة ، والقصة قدمتها السينما المصرية في فيلم "علي بابا والأربعين حرامي " سنة 1942 وقام ببطولته علي الكسار وليلي فوزي وإسماعيل ياسين ومحمد عبدالمطلب وزكية إبراهيم ورياض القصبجي .

ويذكرأن الفنان حسن خليل شارك الفنانة سعاد حسني اوبريت صغيرة علي الحب وهو الذي قام بالرقص معها في دور الصياد حينما قالت له " يا عم يا صياد قولي الحكاية إيه ومين العرايس دول "