شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تطمئن الجمهور على حالتها: "الحمد لله.. من الموت للحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمئنت الفنانة نشوى مصطفى، جمهورها على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، وقالت نشوي مصطفى على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك": قائلة: "لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر لله الحمد والشكر، من الموت للحياة، بفضل الله ودعوات حضراتكم والله، وبفضل وزارة الصحة المصرية ومستشفى الحكومية واطباء وممرضين وحكيمات المستشفى الحكومة، خمس دقائق وهكون لايف مع حضراتكم من المستشفى".



نشوى مصطفى على فيس بوك

واستجابت الفنانة نشوى مصطفى، للبروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة لـ "الخليج 365 " ، أن نتيجة تحليل ال PCR التي خضعت لها الفنانة اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، جاءت سلبية ، وتستعد الفنانة تستعد حاليا لمغادرة مستشفى العجوزة بعد تعافيها من فيروس كورونا.

كانت الفنانة نشوى مصطفى، قد صدمت جمهورها بإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء 4 نوفمبر، ثم استنجدت بوزارة الصحة والسكان عندما اشتدت عليها الأعراض، واستجابت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، وأوصت بنقلها بشكل عاجل لمستشفى العجوزة حيث أقامت هناك نحو 7 أيام، حتى استقرت حالتها الصحية، وأثبتت الفحوصات تعافيها من الفيروس.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن حالة الفنانة نشوى مصطفى مستقرة حتى الآن وأنها ما زالت تحت الرعاية، لافتًا إلى أنه يتواصل بشكل يومي مع ابنها للاطمئنان عليها، فهي تتلقى الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وكانت هناك شائعات قد انتشرت حول وفاة نشوى مصطفى بعدما أصيبت بفيروس كورونا منذ عدة أيام وتدهورت حالتها الصحية، مما أدى إلى نقلها إلى أحد مستشفيات منطقة العجوزة، وهى الشائعات التى أغضبت نقابة المهن التمثيلية وكل محبى الفنانة نشوى مصطفى.