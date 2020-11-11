شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكرى تشيد بفريق عمل " ما وراء الطبيعة": شرفتونا و فرحتونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشادت المخرجة كاملة أبو ذكرى، بفريق عمل مسلسل " ما وراء الطبيعة"، موجها لهم رسالة تهنئة عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت كاملة، قائلة:" فتحتوا لينا باب كبيروشرفتونا وفرحتونا مجهود مرعب في وقت كل واحد بيعمل أمورس و كلوز فاكر نفسه مخرج متعة بعيدة عن اللت و العجن وخالتي وخالتك مبروك وتحية لكل واحد اشتغل فى مسلسل "ما وراء الطبيعة" عمرو سلامه مخرج كبيرأوي ومهم أحمد بشاري (شيكو) يا حلاوتك يا جمالك إزاي كده".

وتابعت، "علي حسام فوق العظمة بقي أوي ممثلين دم جديد و حاجه تفرح و بعيد عن أي طريقة مهروسة و تقليدية عندي كلام كتير بس حبقي أوفر لو قلت إلي حاسة به بالتجربة دي شكرا ليكم مبروك علينا كلنا".



كاملة أبو ذكرى

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وقد نشر مجموعة من رواد تويتر، أراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، حيث قال محمد: "أحمد أمين شخصية رائعة وممثلة متمكن وذكى.. أتوقع المسلسل يكون عمل جبار"، بينما قالت نيفين : تويت فى حب العبقرى العظيم أحمد أمين، فيما قال محمود: ما وراء الطبيعة عظمة أحمد امين مبدع، وقال مصطفى: الحمد لله إنى بتفرج على ما وراء الطبيعة بالنهار.