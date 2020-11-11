شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على:أحب المخرجين لدرجة أنى تزوجت منهم وأرى أنه شريك الممثل فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "علاقة المخرج بالممثل"، ادارتها الفنانة سلوى محمد على والمخرج اللبناني اسد فولادكار وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ ٣٦، وهي الدورة التي تحمل اسم الفنان عزت العلايلى، وقالت الفنانة سلوى محمد على، فى بداية مشوارها الفنى كانت تشعر أن " الكاستينج " شيء مهين للممثل إلى أن اكتشفت أن هناك الكثير من النجوم العالمية يقومون بعمل كاستينج مثل بطل فيلم grand father .

وقال المخرج أسد فولادكار، "جئت لمصر بعد رحلة عمل طويلة فى أمريكا، وهو السبب الذي جعلنى غير متابع للممثلين الجدد فى مصر وكان أخر من تابعتهم هما الفنانة فاتن حمامة وعمر الشريف ، فعندما قررت تقديم مسلسل راجل وست ستات لم يكن أشرف عبد الباقى هو الخيار الأول بالنسبة لى وكان ممثل أخر وعندما طلبت منه عمل كاستينج أنسحب عن العمل، لكنه وافق بالرغم من نجوميته وعلى عمل الكاستينج ونجح المسلسل ، وأنا أرى أن الكاستينج ليس إهانة للممثل فهو الطريقة التى يتعرف فيه المخرج على الممثل لذلك نصيحتى للممثلين الجدد هي عمل الكاستيج بشكل دائم" .

وتابعت الفنانة سلوى محمد على قائلة، "أنا من الممثلات التى تحب المخرج لدرجة أننى تزوجت من المخرج محسن حلمى رحمة الله عليه ، وكنت دائما أرى أن المخرج هو شريك الممثل فيما يقدم وهناك نوعية من الممثلين كل مهمتها أن تحرك الممثلين من أماكنهم وهناك عدة مدارس فى الإخراج فمثلا يوسف شاهين تجد أن معظم الممثلين الذين يمثلون معه يمثلون بطريقته ، ونجد مثلا المخرج يسرى نصر الله يعتبر من المخرجين الذين مازالوا متمسكين بتقليد بروفات " التربيزة " قبل التصوير ولكنه دائما يغير مايتفق عليه فى بروفات " التربيزة " .