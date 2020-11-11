شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إثارتها للجدل بحملها دون زواج.. عائشة عطية: شكرا لمن فهم عمق رسالتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة التونسية عائشة عطية لتثير الجدل مجددا بتصريحاتها بعد أعترافها بحملها دون زواج، ووجهت هذه المرة الشكر لكل من دعمها، حيث نشرت صور من بعض الرسائل التي جاءت إليها، معلقة عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" شكراً للأشحاص الذين فهموا عمق رسالتي، بما في ذلك العدد الكبير من الناس الذين دعموني وأظهروا الشجاعة. شكراً ألف مرة".



عايشة عطية

وصدمت الفنانة عائشة عطية الجمهور العربي بعد تصريحاتها عن حملها بدون زواج، ويعد اسم عائشة غير معروف بشكل كبير لعدد كبير من الجمهور، وهي:

1- ممثلة ومغنية تونسية.

2- من مواليد 8 فبراير عام 1991.

3- اشتهرت بدور نجلاء فى المسلسل التونسى "ناعورة الهواء.

4- درست فى المعهد العالى للدراسات التجارية بقرطاج فى تونس

5- بدأت مشوارها الفني من خلال الغناء حيث قدمت عدد من الأغاني، ولديها أغنية واحدة باللهجة المصرية وهي "بسلامتو"

6- من المعروف عنها أيضًا قيامها بنشر صور جريئةٍ لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، الذي يتابعها عليه أكثر من 2 مليون شخص

7- عدد أعمالها في مشوارها الفني قصير فشاركت بفيلم "أنا عائشة"، وهو فيلم قصير عام 2016، والفيلم الجزائرى "العربى بن المهدى"، كما قامت بالتمثيل في مسلسل نجوم الليل، ووردة وكتاب، وانضمت لأعضاء فريق المسرحية التونسية "زنقة النساء" وسيت كوم "سكول".



عائشة عطية (1)



عائشة عطية (2)

وعائشة عرفت لدى الجمهور بجرأتها غير المحدودة كما أطلقوا عليها، وأنها تنشر أحيانا أشياء للفت الانتباه وجذب الجمهور عبر السوشيال ميديا، وفي بعض الأوقات تنشر قصص من وحي خيالها ومعلومات لا تمت للواقع بصلة وفقا لكلام الجمهور المتابع لها، كما نشرت مسبقا قصة حبها مع سفيان غزلاتي ولم يصدقها الجمهور حيث خرجت بعدها في لقاءات تلفزيونية بأنها كانت قصة حب مبرمجة وتقاضى على أثرها غزلاتي مبلغا من المال.



عائشة عطية (3)