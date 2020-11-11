شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تغير رأيها في الزواج مرة أخرى و تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد "دهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة نيللي كريم تراجعت في تصريحاتها الأخيرة بشأن فكرة رفضها الزواج مرة أخري، والتي أشارت لها خلال حلقتها في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية جديدة:" هي وفاء شاطرة وبتزهقك في السؤال لحد ما تقول خلاص يا ستي مش عايز اتجوز، لكن مفيش حاجة أسمها كدة إنه خلاص فسخت الخظوبة ..بيبقى حسب النقاش".

كما كشفت نيللي كريم عن تفاصيل مسلسلها الجديد لموسم رمضان 2012، مؤكدة أن التحضيرات مستمرة ولكنها بعيدة عنها بالوقت الحالي لإنشغالها بتصوير عدة أعمال أخري، أما عن ابطاله لفتت إلى أنه لم يتم تحديدهم بعد، وعن وجود النجم ماجد الكدواني ضمن الأبطال أكدت أنها لم تعلم عن هذا الأمر شيئا حتى الأن.

وعلقت نيللي كريم علي تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري بعد هجومها علي بعض أبطال مسلسل "بـ100 وش"، وقالت :"شفت اللي كتبته كاملة زي ما أي حد قرأ، بس اللي متأكدة منه هو إن كاملة بتحبنا كلنا، هي بتحب أبطال المسلسل.. ويمكن من خوفها قالت كدا، ممكن يكون فيه حد قالها حاجة أو هي شافت حاجة معجبتهاش ..كاملة من مدرسة التواضع، وبالنسبالها مهما نجحت ونجوميتك عالية خليك على طبيعتك وتواضع مع الناس وشوف اللي بعد كدة".

أما عن تفصايل مرضها وإجرائها عملية جراحية في وجهها، قالت :"دي حاجة من سنة وإن شاء الله متعملش مضاعفات بس أنا كويسة وبصور".