شكرا لقرائتكم خبر عن بيلى إيليش تستمتع بوقتها قبل ساعات من إطلاق "Therefore I Am" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة العالمية بيلى إيليش قررت أن تعلن للعالم أنها تعيش وقت سعيد، وتعلم جيدا كيف تستمتع بكل تفاصيله، و تجد أن لكل شخص عالمه المثالى .

نشرت بيلى إيليش البالغة من العمر ( 18 عاما ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 68.8 مليون شخص عدة صور لها وهى تجلس فى مكان مرتفع يظهر بالخلفية شكل السماء ،وعلقت النجمة الشهيرة على الصورة فكتبت: "عالمك مثالى " .





وقد حصدت صور بيلى إيليش أكثر من 9 ملايين likes خلال 11 ساعة فقط من نشرها على " إنستجرام " .





من جهة أخرى تستعد بيلى إيليش البالغة من العمر ( 18 سنة ) أن تطلق أغنية " Therefore I Am " يوم الخميس المقبل ، و هى أول أغنية تطلقها بعد أغنيتها " future " التى أطلقتها شهر يوليو الماضى .

يذكر أن النجمة العالمية بيلى إيليش فازت مؤخرا فى حفل "Billboard Music Awards" لعام 2020 بعدد من الجوائز، وهم جائزة أفضل مغنية جديدة للعام، كما فازت بجائزة "Top Female Artist" التى رشحت لها أهم وأشهر نجمات العالم مثل تايلور سويفت ولبزو وهالزى واريانا جراند.

أيضا نالت إيليش جائزة "Top Billboard 200 Album" وذلك بألبومها الغنائى "When We All Fall Asleep, Where Do We Go". .