شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: لم أتابع ردود الأفعال على "ما وراء الطبيعة".. وأدوية الأعصاب تؤدى دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مسلسل ما وراء الطبيعة، Paranormal، قبل أيام قليلة على منصة نيتفلكس، وأبدع فيه الممثل الكوميدى أحمد أمين، الذى أكد للكثيرين أنه يمكن أن يؤدى الأدوار التراجيدية بكل سهولة وبساطة، وتمكن أمين من إتقان شخصية د. رفعت إسماعيل، الذى تعلق به الكثيرون من خلال رواية العراب الراحل أحمد خالد توفيق، التى تحمل نفس أسم المسلسل، وفى السطور التالية، نرصد رؤية أحمد أمين عن المسلسل وردود الأفعال حوله..

ما رد فعلك حول التعليقات السلبية التى حصلت عليها، بعد إعلان أدائك للدور، خاصة مع اقتران اسمك مع الممثل القدير عبد العزيز مخيون الذى يشبه بشكل أكبر الشخصية من على غلاف الكتب؟

وقت الإعلان عن تقديمى للشخصية، كنت أحضر لها بالفعل، بجانب فريق السوشيال ميديا والمخرج عمرو سلامة اللذين أخبرانى بالأمر، لكنى لم أقرأ أى شىء بعد الإعلان عن تقديمي للشخصية، ولكن قام بعض من فريق عمل المسلسل بالاعتذار لى بعد بدء التصوير، لأنهم كانوا ضد اختيارى للدور، وهذا ما قدم لى دفعة تشجيع إضافية، ولكنى لم أكن أركز فيما يدور حولى، للابتعاد عن الوقوع فى فخ الحيرة والتردد.

فى رأيك كم نسبة تحويل الرواية إلى عمل مرئى يشببها، خاصة وخاصة وأنك من محبى العراب الراحل أحمد خالد توفيق؟

العمل مختلف كليا، بظروف مختلفة عن وقت كتابة الرواية نفسها، وكان الراحل أحمد خالد توفيق نفسه يرى أن هنالك تغييرات طبيعية بين الرواية والمسلسل، بسبب تباعد وقت طرح كل منهما.

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مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض حاليا على منصة نيتفلكس ، كما سيتم ترجمته إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم. كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها. وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

حيث يمر د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، بـ "رحلة شك" حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية الراسخة. تنطلق أحداث القصة في عام 1969، حين يدخل رفعت إسماعيل في العقد الرابع من عمره، ويبدأ في التعرض لأحداث خارقة للطبيعة. وخلال الموسم الأول، يدخل رفعت إسماعيل عالم "ما وراء الطبيعة" بصحبة ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم. المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

على أن تقدم رحلة الشك الخاصة بـ رفعت إسماعيل من خلال 6 حلقات مليئة بالإثارة والغموض، حيث تتمحور كل منها حول إحدى الأساطير الشهيرة فى روايات "ما وراء الطبيعة"، ستكون كل حلقة بمثابة فيلماً مستقلاً بذاته ومع ذلك فإن جميع الحلقات مترابطة داخل عنصر مشترك وهو "بيت الخضراوى"، المحرك الأساسى للأحداث فى الموسم الأول.

مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل"، وإخراج عمرو سلامة.



أحمد أمين فى ما وراء الطبيعة