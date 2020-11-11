شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تعرضت للتنمر و"صحتها العقلية تأثرت".. اعرف الحكاية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية دوا ليبا مرت بالعديد من الفترات التى كانت قد تتسب فى الارتباك بحياتها المهنية، إلا أن النجمة الشهيرة التى تتمتع بشخصية قوية استطاعت أن تقف أمام كل العقبات التى وقفت أمامها .

أكدت دوا ليبا فى مقابلة جديدة مع Attitude أنها تعرضت فى بداية طريقها للكثير من التنمر عبر شبكة الإنترنت، فأشارت النجمة البالغة من العمر ( 25 عام ) أنها واجهت التصيد الذى تلقته على مر السنين ، وتحديداً بعد ظهورها فى حفل " Grammys 2019 " ، والتى قدمت خلالها عدد من الاستعراضات الغنائية .

قالت دوا ليبا : " لقد عانيت فى البداية من التنمر وكان بالتأكيد شىء مزعج بالنسبة لى و سبب لى القلق وجعلنى أشعر بالضيق وجعلنى أشعر أننى لست جيدة بما يكفى وربما لم أكن استحق الوقوف على خشبة المسرح " .

واستكملت : " حتى بعد فوزى بجوائز الجرامى علق البعض اننى لا استحق ذلك " ، ففى العام الماضى ، فازت المغنية الشهيرة بجائزة أفضل فنان جديد للعام و جائزة الجرامى Best Dance Recording .

ومن أبرز التعليقات التى اشارت دوا ليبا انها تمرت بها هى وصف البعض لها ان ليس لديها أى حضور على المسرح لكن فى الحقيقة أن كل من ردد هذه التعليقات لم يحضر أى من حفلات دوا ليبا و لم يروها على المسرح ، و كان من ينتقد يعتمد فقط على احدى المقتطفات ليقوم بتنفيذ قصة كبيرة .

وأضافت دوا ليبا أن النقد اللاذع الذى تلقته عبر الإنترنت "أفسد صحتها العقلية" لفترة من الوقت ، و أكدت دوا ليبا قائلة : " كنت اشعر عندما أصعد على خشبة المسرح ويقوموا بتصويرى أنهم لا يريدون الاحتفاظ بها ، لكن كل توقعى كان أنهم كانوا يلتقطوا هذه الصور حتى يتمكنوا من السخرية منى أو شيء من هذا القبيل " .