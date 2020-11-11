"مجهود مرعب".. كاملة أبو ذكري تشيد بصناع مسلسل "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشادت المخرجة كاملة أبو ذكري، بفريق وصناع عمل "ما وراء الطبيعة"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "فتحتوا لينا باب كبير وشرفتونا وفرحتونا، مجهود مرعب في وقت كل واحد بيعمل أمورس وكلوز فاكر نفسه مخرج، متعة بعيد عن اللت والعجن وخالتي وخالتك".

وتابعت: "مبروك وتحية لكل واحد اشتغل في مسلسل ما وراء الطبيعة، عمرو سلامة مخرج كبير أوي ومهم، أحمد بشاري شيكو يا حلاوتك يا جمالك، إزاي كدة، علي حسام فوق العظمة بقى أوي".

وأضافت: "ممثلين دم جديد، وحاجة تفرح وبعيد عن أي طريقة مهروسة وتقليدية، عندي كلام كتير بس هبقى أوفر لو قلت اللي حاسة بيه بالتجربة دي، شكرا ليكم، ومبروك علينا كلنا".

مسلسل "ما وراء الطبيعة" يعرض على منصة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، وهو من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، ومن إخراج عمرو سلامة.