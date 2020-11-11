محمود حميدة في ندوة محسن أحمد بالإسكندرية:" تعلمت منه الفرق بين الضوء والنور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تصوير حازم جودة:

تحدث النجم محمود حميدة عن مدير التصوير محسن أحمد في ندوة تكريمه بالإسكندرية السينمائي، ضمن فاعليات الدورة الـ36 من المهرجان: "محسن أحمد مبدع كبير وعلم الكثيرين وبالنسبة لي تعلمت منه الفرق بين النور والضوء، فهو يجيد التعليم والتدريس".

وتمنيت العمل معه في فيلم "عفاريت الأسفلت" الذي أخرجه أسامه فوزي ولكنه لم يكن متفرغًا ورشح طارق التلمساني الذي اعترض فوزي في البداية على وجوده لأنه لم يكن يحبه".

واستكمل: "أصبحت هناك كمياء كبيرة بين طارق وأسامة بسبب محسن أحمد"

وحضر فاعليات المهرجان عدد من النجوم من بينهم صلاح عبد الله وعزت العلايلي ومحمود حميدة.