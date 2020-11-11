محسن أحمد بالإسكندرية:" كنت أشاهد السينما الصيفي من المطبخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال الجيوشي:

تصوير حازم جودة:

تحدث مدير التصوير محسن أحمد في ندوة تكريمه بالإسكندرية السينمائي، ضمن فاعليات الدورة الـ36 من المهرجان: "لي ذكريات جميلة في حي السيدة زينب، وكان بيتي يبعد عن سينما صيفية وكنت بسمع الصوت بس، وفكرت اركب مراية كبيرة فوق سطح عمارة عشان اقدر أشوف الأفلام وكان ليا صديق المطبخ عنده بيطل علي السينما كان المطبخ ده بنتجمع فيه عشان نتفرج علي الفيلم في أول عرض له وبالمرة ناكل اللي موجود في المطبخ.

وأضاف المخرج عمر عبد العزيز خلال ندوة التكريم:"محسن صديق عمر وعملنا مشروع التخرج سوا في فيلم ٧٦، وكان بداية الانفتاح اللي الدولة بتأيدها، وكنا نتمني نشوف الفيلم تاني لاننا شفناه مرة واحدة، ومحسن بالنسبة لي واحد من العيلة، لدرجة أن أولاد شقيقتي بيقولوله يا خال.

وحضر فاعليات المهرجان عدد من النجوم من بينهم صلاح عبد الله وعزت العلايلي ومحمود حميدة.